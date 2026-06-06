Italiano al Besiktas, il presidente lo esalta: "Astro nascente del calcio europeo!”

vedi letture

Il Besiktas annuncia Vincenzo Italiano come nuovo allenatore fino al 2028. Il presidente Serdal Adali spiega la scelta del tecnico ex Bologna.

Il presidente del Beşiktaş, Serdal Adali, ha commentato l’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del club di Istanbul, dove ha firmato un contratto valido fino al 2028. Il numero uno del club ha spiegato come la scelta sia maturata al termine di un’attenta valutazione interna insieme al direttore sportivo Önder Özen, sottolineando la volontà di individuare un profilo in linea con le ambizioni della società e con un’idea di calcio moderna e competitiva.

Le parole di Adali e il progetto tecnico del Beşiktaş

“A seguito di consultazioni con il nostro stimato ds Önder, abbiamo iniziato a lavorare per selezionare il tecnico più adatto alle nostre aspettative e ai nostri obiettivi e abbiamo avviato le trattative con Vincenzo Italiano, astro nascente del calcio europeo. Durante questi incontri, abbiamo illustrato la situazione della nostra squadra, le nostre aspettative e i nostri obiettivi. Con idee e obiettivi allineati, lo abbiamo scelto: un allenatore che si è fatto un nome in Serie A, ha raggiunto due volte la finale di Conference League con la Fiorentina, ha vinto la Coppa Italia con il Bologna ed era in trattative con importanti club in Italia e in tutta Europa.

Non ho dubbi che saprà proporre il tipo di calcio che i tifosi del Beşiktaş desiderano vedere in campo. Abbiamo già iniziato a lavorare per creare la struttura di squadra che il nostro allenatore desidera. Credo fermamente che in questa stagione, con Önder e il nostro nuovo allenatore Vincenzo Italiano, e con i necessari rinforzi, vedremo un Beşiktaş combattivo, competitivo e vincente. Auguro a Vincenzo Italiano successo nel suo ruolo e gli do il benvenuto al Beşiktaş. Spero che insieme a lui il Beşiktaş raggiunga i successi e i campionati che merita".