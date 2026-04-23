“Italiano può andare al Napoli?”, Bezzi: “Vi dico la mia”

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Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà.

Sarri, Chivu e Fabregas i migliori allenatori di quest'anno in Serie A?

"A me interessa poco il podio, però dico che ha fatto molto bene Chivu, che ha la rosa più forte che c'è in Serie A. Dopo ieri sera metto Sarri, che è stato strepitoso in una stagione assurda, completamente piena di problemi. Poi posso mettere al secondo posto Chivu, e sicuramente metto Allegri, che ha giocato con una squadra senza attaccanti e andando in Champions è già una grande stagione. E' una stagione da 9 quella di Sarri. Sarri ha già deciso che andrà via, credo che Firenze sia la piazza congeniale per lui. Non può più restare alla Lazio".

E alla Lazio chi arriverà, se va via Sarri?

"A Firenze c'è una piazza che sarebbe unita se arrivasse Sarri. Alla Lazio non so chi verrà, ma in prospettiva, vista la situazione societaria, deve prendere un profilo giovane, che può andare dietro agli obiettivi, anche economici, di questa società. Io quello che so per certo che la finale di Coppa Italia ha azzerato tante situazioni, con Lotito che era criticato da tutti ma ora per lui è già un trionfo. E non capisco perché la tifoseria sarà in finale presente e non al derby".

Cosa aggiunge?

"Sarebbe da fare una riflessione su quello che ha detto Sarri prima, che arrivare in finale non vuol dire salvare una stagione. Vuol dire che con tutto quello che è successo non si salva nulla. Ti fa capire la profonda rottura con la società. Non salva quello che è successo".

Italiano può andare al Napoli? E Grosso a Firenze?

"Grosso non è adatto per la Fiorentina. Ora deve fare il salto di qualità, ma Firenze non è adatta perché è tra le piazze più difficili e serve un allenatore con le spalle grosse. Su Italiano dico che non è da Napoli".