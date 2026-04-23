TuttoJuve, Pavan: “Il Napoli se la fa addosso con la Juve a -3! Conte ha paura di finire dietro…”

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A cinque giornate dalla conclusione del campionato di Serie A 2025-2026, la Juventus è pienamente in corsa per il secondo posto.

A cinque giornate dalla conclusione del campionato di Serie A 2025-2026, la Juventus è pienamente in corsa per il secondo posto. I bianconeri inseguono Milan e Napoli, entrambe avanti di tre punti, con il concreto obiettivo di operare il sorpasso nel finale di stagione e chiudere il torneo alle spalle della capolista Inter.

Il commento di Massimo Pavan

Sulla situazione si è espresso Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, che ha analizzato il momento del Napoli e la pressione derivante dalla rimonta juventina: “Secondo me il Napoli se la fa addosso per la vicinanza con la Juve, i partenopei non si aspettavano questo scatto della Juventus e anche se hanno un calendario facilissimo, temono che la Juventus possa sorpassarli. Del resto hanno preso tre gol a Torino, la Juventus paga una serie di errori arbitrali incredibile se no era seconda da un pezzo. Conte ha paura di finire dietro alla Juve, ma non credo che succederà, vedremo, tre punti sono tanti".