Jacobelli su Raspadori: "Mi piace molto il suo modo di applicarsi, beato il Napoli che ce l’ha"

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Come ha sottolineato Spalletti, la gara di stasera, dirà quanto vale realmente l’Italia. C’è un tasso d’interesse molto elevato anche perchè se l’Italia battesse l’Inghilterra la raggiungerebbe in classifica. Scamacca offre le garanzie che cerca Spalletti dal punto di vista fisico, ma Raspadori avrebbe dato saggio della sua duttilità tattica.

A gara in corso poi tutto può accadere, però è chiaro che Spalletti vorrà partire con una squadra molto solida. Di Raspadori mi piace molto il suo modo di applicarsi e beato il Napoli che ce l’ha. Barella? Se è al 100% è tra i migliori centrocampisti d’Europa”.