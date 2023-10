Jacomuzzi: "Approccio con i calciatori diverso, cambio Garcia-Spalletti un trauma"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli e presidente dell'AssoOsservatori.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli e presidente dell'AssoOsservatori: "Non ci sono colpe nella crisi del Napoli. E' stato fatto un errore all'inizio nel tipo di allenatore scelto. E' stato preso qualcuno che vuole adottare i suoi legami tecnici e tattici, pur essendo agli antipodi con il suo predecessore. Garcia è completamente diverso da Spalletti, anche dal punto di vista dell'approccio con i calciatori. E questo è stato un trauma per i calciatori, che forse si sono ammorbiditi con un allenatore meno incandescente e meno pressante.

Le parole di ADL? Possono rappresentare anche uno stimolo nei confronti di Garcia. Di certo se le cose non vanno bene, meglio troncare subito e salvare la situazione il prima possibile. Io ai miei tempi avevo Guerini in partita, eppure nonostante i buoni risultati cambiammo l'allenatore. Mancava l'armonia con il gruppo e si prese Boskov proprio per quello. Si sente la mancanza di Giuntoli? Anche Meluso starà mediando, ma poco importa del direttore sportivo a Napoli. E' il presidente che decide per tutti, è lui ad aver il pallino del gioco. Il DS può dare giusto qualche colpo a destra e a sinistra, ma non può nulla di più".