Jugovic: "Il Napoli di Conte resta il favorito. Antonio è un vincente. Esame Inter per la Juve"

L'ex centrocampista di Inter e Juventus Vladimir Jugovic ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Sarà Yildiz l’uomo decisivo nel derby d’Italia? Per l’Inter è l’occasione per ripartire immediatamente dopo la sconfitta contro l’Udinese. Per la Juventus è l’appuntamento ideale per trovare conferme dell’inizio di stagione positivo».Tudor è arrivato a fine marzo al posto di Thiago Motta e ha qualificato la Juventus in Champions, poi a giugno ha disputato un buon Mondiale per Club. Lavora da diversi mesi con i giocatori e si vede: la squadra ha già una sua identità e lo spogliatoio sembra avere un buon feeling con il tecnico». È un esame per capire se la Juventus potrà davvero lottare per lo scudetto. Per il momento resta favorito il Napoli di Conte. Antonio è un vincente. Bremer garantisce stabilità al reparto e a tutta la Juventus, un po’ come Ferrara e Montero ai miei tempi. Difendere bene è il primo passo per vincere. Il rientro di Bremer dopo il grave infortunio e la lunga inattività pesa come un grande acquisto. Vlahovic sono contento che stia facendo ancora gol per la Juventus.

In attesa di vedere Openda, David e Vlahovic stanno segnando. Ai miei tempi erano tanti e tutti campioni: Vialli, Ravanelli, Padovano, Del Piero. Khephren Thuram. Il mio preferito.,Sono stato un centrocampista e faccio sempre il tifo per chi gioca nel mio ruolo... Ho fiducia anche in Koopmeiners: giusto dargli una nuova chance. Non ha senso comprare tanto per farlo, senza provare a valorizzare fino in fondo i giocatori che si hanno già in casa. Koop può diventare il tuttocampista ideale per Tudor".