Sosa: "Il risultato è sopravvalutato! È la prestazione che ti dà continuità"

Roberto Sosa commenta la filosofia di Allegri e il momento del Napoli: per l'ex attaccante, senza prestazioni convincenti manca continuità

L'ex attaccante azzurro, Roberto "Pampa" Sosa, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, ha commentato le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Roma, soffermandosi sulla centralità del risultato nella filosofia del tecnico azzurro. Sosa ha espresso alcune perplessità su questo approccio, sostenendo che soltanto attraverso prestazioni convincenti si possa costruire una continuità di rendimento nel lungo periodo. Di seguito le sue parole.

Sosa: “Il risultato è sopravvalutato! Se pensi solo a vincere scegli una scorciatoia”

"Io credo più a quello che ha detto Allegri oggi, cioè che punta assolutamente al risultato. E va bene, è una sua metodologia, faceva così anche Antonio Conte. Però al momento i risultati non sono arrivati in campionato, perciò a volte è meglio nascondersi dietro la prestazione, perché hai più risposte da dare, secondo me. La partita con la Roma non è decisiva, ma può dare molte certezze ai calciatori nel credere in quello che si sta facendo. Continuo a dire che il risultato è sopravvalutato, è una mia battaglia e continuerò a farla, anche se probabilmente perderò. Il risultato è la cosa più importante, sì, ma pensare solo a quello non porta a ciò che poi ti darà continuità, che è la prestazione. Per arrivare alla prestazione ci vuole sempre più tempo. Per il risultato scegli una scorciatoia. Devi scegliere tra una scorciatoia o il tempo. Io preferisco il tempo".

Sosa: “Allegri deve dare almeno sette-otto risultati di fila”

"Bisogna contestualizzare tutto: non manca solo una partita. Se manca solo una partita allora dico: dammi il risultato e raggiungo l'obiettivo. Qua siamo all'ottava giornata, io non voglio trovare la scorciatoia. Ci vuole più tempo? Ok, ma la soddisfazione personale di giocare poi bene a calcio ne vale la pena. Io guardo tutta la Serie A: la settimana scorsa il Lecce mi ha impressionato. E ha molta meno qualità di Napoli, Roma, Inter e della maggior parte delle squadre. Lo stesso Frosinone continua ad avere continuità nel gioco. Squadre che si devono salvare. Ed è bello vedere squadre che devono raggiungere obiettivi piccoli, se paragonati al Napoli, con un'idea ben precisa di gioco. C'è anche il diritto di non farlo, come ha fatto nella sua carriera Allegri. Ma allora dammi il risultato, dammi almeno sette-otto risultati di fila", le parole del Pampa Sosa.