Scarlato: "Il Napoli cala mentalmente dopo i gol. Ha paura di non saper vincere?"

Gennaro Scarlato analizza le difficoltà del Napoli tra infortuni e cali mentali, sottolineando l'importanza di ritrovare i titolari

L'ex difensore del Napoli, Gennaro Scarlato, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione Tifo Azzurro, ha analizzato il momento complicato della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nelle ultime partite e sul peso delle assenze. Scarlato ha sottolineato la necessità di recuperare i calciatori più importanti per tornare competitivi contro avversarie come Roma e Inter, evidenziando anche alcuni preoccupanti cali di concentrazione. Di seguito le sue dichiarazioni.

Scarlato: “Senza i migliori non è un Napoli competitivo per battere Roma e Inter”

"Dobbiamo avere i migliori a pieno regime. Il Napoli ne ha bisogno, non può stare senza McTominay, Lobotka, Anguissa, De Bruyne: li devi avere tutti a pieno regime e in piena forma. Contro il Venezia non hai avuto la capacità di reagire dopo il rigore. Al di là delle motivazioni dell'avversario, sei tu che fai la forza dell'avversario, sei tu che devi giocare con una mentalità e un'identità ben precise. Il Napoli nell'ultimo periodo ha sbagliato un po' di partite, purtroppo, sia nell'approccio sia nella gestione. Però ci sono gli infortuni e quando vengono meno alcuni calciatori è un altro Napoli, non è quel Napoli competitivo che può battere Roma e Inter. Per farlo servono quei calciatori".

Scarlato sul Napoli: “Quando passa in vantaggio sembra avere paura di non vincere”

"Contro il Bodø/Glimt il Napoli è passato in vantaggio, ma poi è calato sotto l'aspetto mentale: è come se avesse paura di non poter vincere la partita. E questo purtroppo è accaduto due o tre volte. Va in protezione invece di continuare ad attaccare", le parole di Gennaro Scarlato.