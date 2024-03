Juric sulla designazione di Orsato: "Non so nemmeno chi arbitra, non mi informo"

Nel corso della sua conferenza pre-Napoli, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha commentato la designazione di Orsato per la sfida del Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua conferenza pre-Napoli, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha commentato la designazione di Orsato per la sfida del Maradona. "Non so nemmeno chi arbitra, raramente mi informo. Io sono pro Var, ma si sta analizzando ogni cosa: a volte perdono un po' il gusto di arbitrare, hanno paura di certe situazioni.

Ho visto una sessantina di situazioni come Ricci, con un giocatore che alza le braccia ma senza offendere, e passano inosservate. Questa volta è andata così, sbagliamo noi e sbagliano loro. A volte non è facile preparare i dettagli e una situazione così ti cambia la vita, per noi è la vita".