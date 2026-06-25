Podcast Juve, tutte le mosse sul calciomercato. Di Marzio: "Da Kolo Muani a Vicario, il punto"

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Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttomercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com,

Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttomercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, parla delle mosse di calciomercato della Juventus: "La Juventus riparte da Kolo Muani e lo fa con l'obiettivo di chiudere una vicenda rimasta in sospeso la scorsa estate. Il club bianconero vuole voltare pagina rispetto al passato, ma proprio il francese rappresenta il simbolo di un'operazione che dodici mesi fa sfumò quando sembrava ormai definita.

Nell'estate 2025, infatti, la Juventus aveva raggiunto un'intesa verbale sia con il giocatore che con il Paris Saint-Germain per riportare Kolo Muani a Torino. I contatti tra il club francese e la vecchia dirigenza bianconera erano stati continui e positivi, con l'operazione impostata su una cifra di circa 55 milioni di euro attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Successivamente, però, la Juventus cambiò strategia, rinunciando all'affare dopo ulteriori valutazioni. Una scelta che sorprese sia il giocatore, poi trasferitosi in prestito al Tottenham, sia il PSG, che non gradì il dietrofront e irrigidì i rapporti con il club torinese.

Per ricucire i rapporti furono necessari anche contatti ai massimi livelli tra il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, e John Elkann. Oggi la nuova dirigenza juventina sta lavorando proprio per riaprire il dialogo e chiudere definitivamente l'operazione.

Il primo passo riguarda l'accordo con il calciatore, ormai praticamente definito. Kolo Muani avrebbe infatti accettato di ridurre sensibilmente le proprie richieste economiche pur di tornare alla Juventus. Restano soltanto alcuni dettagli da sistemare prima della fumata bianca.

Successivamente, la Juventus dovrà trovare un'intesa con il Paris Saint-Germain. Carnevali sta lavorando anche sul piano delle relazioni per riportare serenità tra le parti e creare le condizioni per una trattativa più distesa. Il PSG parte ancora dalla valutazione di circa 55 milioni di euro fissata un anno fa, mentre la Juventus ritiene che oggi il valore del cartellino sia inferiore e vorrebbe chiudere l'affare intorno ai 35 milioni, con bonus che potrebbero portare l'operazione fino a quota 40 milioni.

Una soluzione di questo tipo consentirebbe al club francese di evitare una minusvalenza, dopo aver acquistato Kolo Muani dall'Eintracht Francoforte per circa 90 milioni di euro.

La Juventus considera Kolo Muani il profilo ideale per il gioco di Luciano Spalletti

Non si tratta di un classico centravanti, ma di un attaccante estremamente versatile, capace di giocare sia come prima punta sia da esterno offensivo. Nella scorsa stagione, al Tottenham con Roberto De Zerbi, ha ricoperto prevalentemente il ruolo di esterno destro, risultando spesso decisivo.

Molto dipenderà anche dagli altri movimenti del mercato bianconero. Se dovesse arrivare un centravanti con caratteristiche diverse, come Alexander Sørloth, il volto dell'attacco juventino cambierebbe sensibilmente.

Parallelamente, la Juventus continua a lavorare anche sugli altri reparti. Per la porta restano monitorati i profili di Emiliano Martínez, Guglielmo Vicario e altri nomi ancora riservati. In difesa il principale obiettivo è Jhon Lucumí del Bologna, operazione che potrebbe essere favorita dalla cessione di Fabio Miretti proprio al club rossoblù entro il 30 giugno per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. R