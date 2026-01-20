Juve, Spalletti: "Mercato? Ho accettato questa squadra qui, non mi aspetto proprio niente"

La Juventus si appresta a scendere in campo con il Benfica in Champions League, ma continua a fare notizia il mercato bianconero. Il tecnico Luciano Spalletti, alla vigilia della gara con i portoghesi, ne ha parlato così: “La dirigenza l’ho sempre affianco in ufficio, non ci vediamo solo la notte… Chiellini ce l’ho lì, idem Modesto e Ottolini. Oggi Comolli è venuto a vedere l’allenamento… Sono domande che dovete fare a loro, perché è il loro mestiere.

Siccome ho accettato questa Juventus qui, io non mi aspetto proprio niente. Se mi chiedono il mio pensiero, io lo dico, anche perché è sempre stato lo stesso sin dall’inizio. Si va avanti con tranquilla coerenza, fiducioso di poter lottare per i nostri obiettivi con i calciatori che ho trovato qui dentro. Poi è chiaro che gli infortuni possano fare la differenza e far venire anche altri pensieri.

Però sono molto contento dei calciatori che ho a disposizione. Dentro il loro apprezzamento per quello che stiamo facendo ci noto una crescita importante, e ci noto anche entusiasmo per sviluppare quello che richiedo. Anche perché non è difficoltoso: sanno che i protagonisti sono loro e che io posso andare nel futuro solo con le loro qualità e le loro decisioni in campo”.