Fabbroni: "Il Napoli prenda Gatti! Badiashile ha troppi infortuni"

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Fabbroni promuove Gatti per il Napoli e critica la gestione della nuova Nazionale.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Più forte l'Italia di Mancini del 2023 o quella attuale che raccoglierà? Penso quella attuale, ma ci sono dei passaggi attuali, perché quella attuale con la gestione Gattuso non ha superato la qualificazione al Mondiale. Probabilmente ci sono dei giocatori che vanno valutati meglio, altri che non dovranno essere convocati. C'è un potenziale, forse il giocatore italiano più forte come Palestra ha scelto bene di andare via. Il problema vero di questa Nazionale è che nasce già commissariata, perché la scelta di Malagò è quasi solitaria. Viene meno quella collegialità evocata post elezioni.

E questo indebolisce la figura di Mancini. Tant'è vero che la Serie A si è subito smarcata dicendo che avrebbero voluto Conte. Voglio ribadire un concetto: la FIGC non è un ente privato, ma pubblica. È l'unica federazione della galassia CONI che è ente di diritto pubblico. Il presidente federale della FIGC, se si dovesse candidare alle politiche, può parlare. Perché rappresenta un ente di diritto pubblico. È grave che la conferenza di Mancini venga venduta per 500 euro.

Chi mi convince tra i difensori circolati in chiave Napoli? Tiago Gabriel è un buon calciatore, ma 30 milioni chiesti dal Lecce sono troppi. Per l'affidabilità del campionato, io voto per Gatti. È uno che conosce bene il sistema. La nuova juventinità della piazza napoletana è stata rafforzata. Un usato sicuro, piuttosto che Badiashile, che ha una collezione di infortuni importanti. Ci vuole gente sana. Credo che il mercato del Napoli vada a rilento. Penso che si farà tutto negli ultimi sei giorni".