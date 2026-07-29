Italia, Mancini in conferenza: "Voglio riscattarmi e riportare la Nazionale a vincere"

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Mancini si ripresenta: la conferenza stampa del nuovo commissario tecnico delle Nazionale italiana.

Roberto Mancini è tornato ufficialmente sulla panchina della Nazionale italiana. Nella conferenza stampa di presentazione presso la sede della FIGC, il tecnico di Jesi ha affrontato subito il tema dell'addio del 2023, assumendosi ogni responsabilità per quanto accaduto e ringraziando il presidente Giovanni Malagò per avergli offerto una nuova opportunità. Il nuovo commissario tecnico ha quindi tracciato le linee guida del suo secondo ciclo alla guida dell'Italia, puntando su giovani, identità di gioco e ambizione. "Volevo evitarvi un po' di fatica. Riguardo a quanto successo tre anni fa credo che ci sia stata mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono dispiaciuto perché parlandone a quattro occhi si poteva risolvere. Io sono innamorato della maglia della nazionale, è come quando perdi la donna della tua vita perché hai commesso un errore. Mi dispiace per questo, ma la sorte grazie al presidente Malagò mi permette di riscattarmi e non vedo l'ora di farlo".

Da dove riparte questa nazionale? Cosa si aspetta a livello di accoglienza?

"Dovremo cercare di ripartire da quanto fatto negli anni scorsi. Io sono l'allenatore della nazionale e quindi ci sta anche avere il tifo contro, spero che la squadra possa giocare così bene da ricevere il perdono per quanto è successo tre anni fa".

Ieri il presidente Malagò ha parlato di destino, un anno fa Ranieri ha declinato l'invito di Gravina e ora è al tuo fianco. Ti senti di dire qualcosa per Gravina?

"Ringrazio Claudio per aver declinato l'anno scorso (ride, ndr). Con Gravina ho avuto l'opportunità di parlare e chiarire, la responsabilità è totalmente mia. Se ci fossimo parlati in quel momento non sarebbe accaduto nulla".

Rispetto alla prima volta c'è un clima molto più polemico. Il gap che c'era con le altre nazionali si è accentuato?

"Il clima era più rilassato, ma quando sei ct della nazionale c'è sempre pressione. Penso che ci siano bravi giocatori giovani in Italia, bisogna solo dargli fiducia e farli giocare. In tre mesi un giovane può cambiare totalmente, se ricordate Zaniolo quando venne da noi non aveva mai giocato neanche in Serie B. Al primo raduno era in difficoltà, tre mesi dopo era un altro giocatore".

Si è impegnato per un progetto a lungo termine che possa andare anche oltre i 4 anni di contratto?

"Io quando sono arrivato sono stato cinque anni, che sono tanti. Questo è il mio ruolo preferito, io spero di poter vincere uno o anche due trofei importanti e spero di poter restare anche dopo".

Tutte le nazionali giocheranno nella stessa maniera?

"Contano gli uomini perché bisogna adattarsi ai giocatori a disposizione, non puoi adottare un sistema di gioco che non rientra nelle caratteristiche dei calciatori. Credo che l'Under 21, Under 20, Under 19 e Under 18 debbano avere lo stesso sistema di gioco".

Ha parlato di giovani che possono crescere, pensa che in questo momento ci sono meno colonne d'esperienza su cui appoggiarsi?

"Si, sicuramente Bonucci e Chiellini sono stati molto importanti. È pur vero che Jorginho e Verratti non avevano mai giocato insieme perché ritenuti troppo piccoli. Credo che siano giocatori bravi, giovani e tecnici, poi troveremo anche i Chiellini e Bonucci che potranno essere chiocce per i giovani".

Con la squadra del passato ha detto che si poteva vincere il Mondiale. Sono passati un po' di anni, questa è una squadra che può ancora farle sognare di vincere il Mondiale?

"Quando siamo partiti ricordo il 90/95% dei giornalisti riteneva la nostra squadra la settima o ottava d'Europa. Non abbiamo mai perso in quattro anni e purtroppo la Spagna ci ha appena tolto il record. Io credo che l'Italia se arriva al Mondiale, anche se non da favorita, diventa pericolosa e una delle candidate. Cercheremo di costruire una squadra il prima possibile, l'obiettivo è qualificarci all'Europeo e poi penseremo al Mondiale".

Parlava della situazione del 2018, dal punto di vista tecnico oggi quale pensa sia la situazione degli stranieri e della quantità di italiani che giocano in Serie A?

"La percentuale mi sembra più o meno la stessa di 4-5 anni fa. È logico che la speranza è che giochino più italiani, magari nelle giovanili possiamo pensare di far giocare i giovani con i ragazzi più grandi. Se poi gli italiani vanno all'estero per noi è importante".

Ripartirà da dove ha lasciato tatticamente nel 2023? Pensa che il Mondiale possa dare degli spunti?

"Vedere le altre partite e certe squadre ti dà sempre spunti tattici. Vedremo con i ragazzi da dove ripartiremo, sicuramente la base sarà quella perché così avremo uno spirito offensivo. Essere sempre propositivi e cercare di vincere tutte le partite è la cosa più importante. Affrontare l'Italia non è mai semplice".

Il suo ritorno coincide con una Nations League impegnativa. Quali saranno le priorità di queste partite?

"I gironi di Nations League sono tutti formati da grandi nazionali, saranno partite importanti e valuteremo subito la nostra forza e dove dovremo migliorarci".

Torniamo al tema dei centravanti. Ti senti coperto oggi da questo punto di vista?

"Spero che i nuovi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A. Pio Esposito e Kean sono più giovani, Kean l'ho fatto esordire io e lo conosco molto bene. Non penso che siamo messi così male in attacco".

È stato l'ultimo a convocare uno stage. Proverà a convocare tanti giocatori dalla B in altri stage come fatto in passato?

"Chi fa il ct sa che ha dei problemi, ma non ce li ho solo io. Noi siamo riusciti a fare lo stage ma convocammo solo giocatori che giocano oggi nell'under 21. Convocammo 50 ragazzi molto giovani, erano giocatori che non giocavano e ci siamo portati avanti col lavoro".

Come traccia il bilancio dei suoi precedenti cinque anni in azzurro?

"Dipende come si guarda, noi abbiamo vinto un Europeo che ci mancava da quasi 60 anni ed è stato un momento meraviglioso, per quattro anni non abbiamo mai perso e questo è straordinario. Siamo stati sfortunati in due episodi e bastava un rigore tra Basilea e Roma, ma il calcio è questo e può portare a grandi delusioni. Le cose possono anche ripetersi".

Cosa chiede al mondo del calcio e al sistema in questo momento e come pensa di essere accolto?

"Il nostro obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, perché nel mondo del calcio è questo che conta. Io spero solo che possano giocare più italiani possibili così da migliorare e renderli grandi giocatori, perché le qualità le hanno".

Tre anni fa disse che c'erano 4-5 giocatori che potenzialmente potevano arrivare a livello di Bellingham. Crede che questo gruppetto sia rimasto o si è allargato?

"Bellingham è andato al Real Madrid e credo sia migliorato, ma credo anche i nostri possano crescere. Se dovessimo trovare calciatori come fatto con Retegui o come fanno anche altre nazionali penso che lo faremo".