Polemiche stadi per Euro 2032, De Luca ironico: "Mi occupo di impianti, non di cabaret"

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"Io non mi interesso di cabaret, mi interesso di impianti". Così il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha risposto ad un giornalista che gli chiedeva un commento in merito alle dichiarazioni del capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Napoli, Gennaro Acampora sul fatto che la candidatura dello stadio Arechi di Salerno come una delle sedi italiane di Euro 2032 indebolirebbe la Campania. "Chi è Acampora? Non lo conosco nemmeno" ha tagliato corto il sindaco De Luca.