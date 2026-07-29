Polemiche stadi per Euro 2032, De Luca ironico: "Mi occupo di impianti, non di cabaret"
"Io non mi interesso di cabaret, mi interesso di impianti". Così il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha risposto ad un giornalista che gli chiedeva un commento in merito alle dichiarazioni del capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Napoli, Gennaro Acampora sul fatto che la candidatura dello stadio Arechi di Salerno come una delle sedi italiane di Euro 2032 indebolirebbe la Campania. "Chi è Acampora? Non lo conosco nemmeno" ha tagliato corto il sindaco De Luca.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoVideoAllegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com