L'allarme di Gollini a Sky: "Anno scorso stancante, s'è perso un po' di agonismo!"

Dopo il ko col Frosinone e l'eliminazione dalla Coppa Italia, Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E’ doveroso chiedere scusa a tutti i nostri tifosi, dispiace per la prestazione. Quando il risultato è di un certo tipo si tende a vedere tutto uno schifo, poi se si parla di calcio: ci sono stati tanti cambi, il Napoli fino al 2-0 è stato bene in campo. Dopo il secondo gol siamo stati in campo in una maniera diversa. Ci sta perdere, ma ci sono vari modi di perdere. Sicuramente 4-0 davanti ai nostri tifosi, non ci sta. C’è rammarico perché una squadra come la nostra deve puntare al massimo e stare dentro a tutti gli obiettivi. Dispiace soprattutto per come abbiamo perso, dobbiamo chiudere questa serata e pensare a Roma”.

Quanto questa partita segna il vostro morale? “Le squadre forti devono essere capaci di non esaltarsi troppo nelle vittorie e non deprimersi troppo nelle sconfitte. Mentalmente si deve essere forti e accantonare questa serata negativa, anzi deve essere da stimolo per dare di più sabato contro la Roma. Dobbiamo dimostrare ai nostri tifosi che non siamo questi”.

Cosa c’è di diverso con l’anno scorso? “Non lo so, ci sono due punti di vista opposti da prendere in considerazione. Da una parte non siamo un gruppo che ha vinto tanto e ha bacheche piene di trofei, quindi è difficile che manchi la fame. Anzi aver vissuto tante belle emozioni l’anno scorso e essersi sentiti così forti deve essere da stimolo per risentire quella adrenalina e quel sapore lì. Allo stesso tempo l’anno scorso credo che sia stato così stancante e difficile che quest’anno inconsciamente abbiamo perso qualcosa sul piano dell’agonismo. Ci siamo parlati delle volte dicendo che dobbiamo avere un altro atteggiamento e spirito come quello avuto sulla ripartenza del Sassuolo dell’anno scorso. Se ci manca questo spirito poi purtroppo vengono fuori serate anche come queste”.