L’attore Esposito scherza: “Sogno uno sketch con Allegri in stile Gomorra”

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L’attore e tifoso azzurro Salvatore Esposito racconta il suo entusiasmo per il Centenario del Napoli, tra orgoglio e ambizioni future.

Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, l’attore e grande tifoso azzurro Salvatore Esposito ha parlato del legame con il club partenopeo e dell’attesa per le celebrazioni del Centenario. Un appuntamento storico per la città e per la tifoseria, che arriva in un momento di grande crescita sportiva: "È un momento storico per la città, un momento storico per noi tifosi, per la società e sono contento che arrivi in un momento in cui il calcio Napoli non solo ha vinto due scudetti negli ultimi anni, ma è a pieno titolo tra i top club europei e noi di questo dobbiamo essere solo più orgogliosi. Noi dobbiamo fare di tutto e lavorare per essere a marzo dentro tutte le competizioni".

Esposito e l’idea di uno sketch con Allegri: "Spero di farlo in stile Gomorra"

Oltre alle ambizioni della squadra, Esposito ha regalato anche un momento di leggerezza parlando della possibilità di realizzare uno sketch ispirato alla serie Gomorra insieme a Marco D’Amore e al nuovo allenatore del Napoli Massimiliano Allegri: "Il primo condividerò il palco con il mio partner in crime Marco D’Amore. Spero che dietro le quinte riusciamo a fare uno sketch con il mister in stile Gomorra", ha scherzato l’attore.