Caos Italia, Maradona jr: “Non è cambiato nulla dopo la mancata qualificazione al Mondiale!”

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Diego Armando Maradona Junior commenta la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Diego Armando Maradona Junior, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la situazione della Nazionale italiana dopo la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico. L'ex calciatore azzurro ha espresso amarezza per le scelte della Federazione, sostenendo che dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale sarebbe stato necessario un cambio di passo più evidente: "L’avevo detto mesi fa, all’indomani della mancata qualificazione della Nazionale al Mondiale, avevo detto che non sarebbe cambiato nulla. Infatti nulla è cambiato. Triste, quello che è successo è stato veramente triste", ha dichiarato.

Maradona Junior su Mancini: "Allenatore di alto livello, ma ci aspettavamo qualcosa di nuovo"

L'ex calciatore ha poi parlato direttamente del nuovo commissario tecnico, riconoscendone il valore ma sottolineando le difficoltà del percorso che lo attende: "Comunque in bocca al lupo a Roberto Mancini che non ha un compito facile. È stato anche uno dei tre che non si è qualificato ai Mondiali, però”.

Maradona Junior ha quindi chiarito che le sue critiche non riguardano il profilo tecnico dell'allenatore: "Non si sta criticando l’allenatore perché Mancini è un allenatore di alto livello, parla il suo curriculum, c’è veramente poco e nulla da dire. Probabilmente ci saremmo aspettati qualcosa di diverso e di nuovo”.