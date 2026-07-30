Colonnese disegna il Napoli di Allegri: “Vi dico il sistema di gioco perfetto”

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Francesco Colonnese analizza la rosa del Napoli e indica nel 4-3-3 il sistema più adatto alle caratteristiche degli azzurri.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, l'ex difensore di Napoli e Inter Francesco Colonnese ha analizzato la possibile impostazione tattica della squadra azzurra. Secondo l'ex calciatore, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri avrebbe caratteristiche particolarmente adatte al 4-3-3, un modulo in grado di esaltare le qualità degli interpreti.

Colonnese: "De Bruyne e Lukaku possono essere alternative importanti"

Colonnese ha spiegato: "Il Napoli ha gli esterni offensivi che sono bravi nell’uno contro uno, che saltano l’uomo, ha una punta centrale che è bravissima nel giocare 4-3-3 e centrocampisti che sanno far tutto. Ha Lobotka playmaker basso del 4-3-3, le due mezzali, ha McTominay, ha Vergara, ha Anguissa: sono tutti giocatori adattissimi a questo modulo. Di Lorenzo gioca blindato in quel ruolo, è un maestro nel fare la fascia destra, a sinistra ci sono giocatori adatti, come Spinazzola e Olivera, e i due centrali del Napoli sono adatti anche per giocare a quattro”.

L'ex difensore si è poi soffermato sulla gestione di Kevin De Bruyne, sottolineando la necessità di dosarne l'impiego: "De Bruyne? Non si può pensare di farlo giocare per forza tutte le partite. De Bruyne è un giocatore che può giocare alcune volte, tante volte può stare in panchina, però ha una certa età”.

Secondo Colonnese, anche per giocatori del calibro di De Bruyne e Romelu Lukaku il calcio moderno impone una gestione diversa: "Sono due giocatori che, non essendo più titolarissimi perché non lo sono, perché hanno davanti giocatori che in questo momento sono più bravi di loro, possono essere delle alternative”.