Calciomercato Napoli, Padovan: “Lukaku è di troppo, non può fare la riserva di Hojlund”

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Giancarlo Padovan ha analizzato il momento della Nazionale italiana, commentando la scelta di Roberto Mancini e parlato anche del mercato di Serie A

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato la situazione della Nazionale dopo il ribaltone che ha portato alla scelta di Roberto Mancini come commissario tecnico e di Claudio Ranieri come direttore tecnico. Padovan ha criticato la gestione della vicenda legata a Paolo Maldini e Leonardo, soffermandosi anche sulla mancata scelta di Andrea Pirlo: "17 giorni di cui cancellarne almeno 15. Malagò ha sbagliato a fidarsi di Maldini e Leonardo, ha sbagliato a sceglierli e a discutere con loro. Ha fatto bene ad accettare le dimissioni. Per non scegliere Pirlo non era questione di opportunità ma questioni tecniche. Non so come Maldini sia potuto passare da Guardiola e Ancelotti a Pirlo, ci sono due mondi di distanza. Io ero per Mancini e Ranieri. Mancini ha un paio di colpe gravi, ha un grande merito dell'Europeo 2021, ma ha la colpa del Mondiale perso contro la Macedonia del Nord e la fuga nell'agosto 2023. Penso però che abbia le capacità tecniche, psicologiche e il coraggio di lanciare i giovani. Il problema della Nazionale è strutturale, sarà molto importante il ruolo di Ranieri e di Zola, ossia quello di riunire Club Italia con i settori giovanili della Nazionale. Ora si è squadra e bisogna fare risultati. E bisogna lavorare sulle riforme".

Sulla nuova coppia dirigenziale composta da Ranieri e Zola, Padovan ha aggiunto: "Ha fatto grandi riforme per i giovani in Serie C Zola, quindi è un esempio, una leggenda e deve mettere a frutto le sue esperienze e legare il mondo del calcio giovanile con quello della prima squadra. Abbiamo giovanili che vanno bene, però poi dove finiscono i ragazzi? Perché non fanno il salto? Vedo una Nazionale ben messa con questi tre, serve ora lavorare a testa bassa".

Calciomercato Serie A: Padovan promuove Juventus e Inter, Napoli chiamato a sfoltire

Parlando del mercato dei club di Serie A, Padovan ha analizzato i movimenti delle big e le necessità delle principali squadre italiane: "La Juve ha fatto un grande colpo, che è Alajbegovic, perché è un ragazzo di 19 anni di grandissima qualità, che piaceva a Roma e Chelsea. Bravi ad aver anticipato la concorrenza. Kolo Muani è un attaccante, magari non quello che voleva Spalletti, ma la Juve ora deve risolvere il problema portiere e centrocampista".

Sul mercato della Roma, il giornalista ha evidenziato alcune lacune della rosa: "La Roma è in ritardo, ha bisogno di esterni. Andava bene Alajbegovic, più che alla Juve. Ha preso Castro sì, ma ha Malen lì davanti. Ha bisogno in mezzo al campo e sugli esterni".

Focus anche sul Napoli, chiamato a gestire una fase di uscite prima di nuovi investimenti: "Il Napoli deve sfoltire, lo ha detto ADL, Lukaku è di troppo, non può fare la riserva di Hojlund". Infine, sulla situazione dell’Inter: "L’Inter è già avanti rispetto a tutte, manca il vice Dumfries ma ha preso Stones, anche se è molto delicato. Tutte devono rincorrere, la più vicina per rosa è il Napoli".