Calciomercato Napoli, Alvino: “Neres in uscita! Ha richieste in Brasile e Turchia”

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Calciomercato Napoli, David Neres potrebbe andar via. Secondo Carlo Alvino, l’esterno brasiliano è tra i principali candidati alla cessione

David Neres è tra i possibili giocatori in uscita dal Napoli. A rivelarlo è stato il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha inserito l’esterno brasiliano tra i principali candidati a lasciare il club azzurro in questa sessione di mercato: “Ad oggi, in un borsino degli indiziati a lasciare Napoli, sicuramente in testa c’è David Neres. Ha tanto mercato, soprattutto all’estero, tra ritorno in patria e non solo”, ha spiegato.

Neres, interesse da Brasile e Turchia: il Napoli valuta il futuro dell’esterno

Il giornalista ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulle squadre interessate al brasiliano: “Flamengo e Cruzeiro sono molto interessate al giocatore e c’è anche la Turchia, che offre ingaggi importanti e si può permettere il lusso di andare a prendere calciatori importanti come Neres. Galatasaray e Fenerbahce sono le due società turche più interessate. Il giocatore ha mercato e il Napoli farà tutte le valutazioni del caso”. Il futuro dell’esterno offensivo resta quindi da definire: il Napoli ascolterà eventuali proposte e valuterà la soluzione migliore per il giocatore e per il progetto tecnico della nuova stagione.