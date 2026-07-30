Theo offerto al Napoli, il retroscena di Ordine: “L’anno scorso Allegri spinse per la cessione”

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Il giornalista Franco Ordine analizza il possibile ritorno in Italia di Theo Hernandez, accostato negli ultimi giorni anche al Napoli.

Nel suo editoriale per MilanNews.it, Franco Ordine ha commentato le indiscrezioni sul futuro di Theo Hernandez, proposto anche a club italiani come Napoli e Juventus. Il terzino francese, dopo l'esperienza all'Al Hilal, sarebbe interessato a un ritorno in Europa e in particolare in Italia, dove vivono la compagna e i due figli. Una possibilità che ha attirato l'attenzione dei tifosi rossoneri, preoccupati dall'ipotesi di rivederlo in Serie A con un'altra maglia.

Ordine analizza il futuro di Theo e svela un retroscena

Il giornalista ha espresso alcune considerazioni sulla situazione del francese: "Dai giornali abbiamo appreso della volontà di Theo Hernandez di tornare a casa, o meglio in Europa, meglio ancora in Italia dove vivono la sua compagna e i suoi due figli, perché - come va di moda dire oggi - “gli è venuta noia a Ryad”. Molti milanisti hanno letto dell’offerta a Juve e Napoli e si sono preoccupati. Prima riflessione: il Theo Hernandez visto al Mondiale ha perso il posto da titolare dopo le prime sfide del girone e non è più rientrato fino alla semifinale”.

Ordine ha poi aggiunto: "Seconda: a Napoli è complicato piazzarsi visto che l’allenatore, Max Allegri, è lo stesso che l’anno scorso di questi tempi ha fatto un tifo disperato perché Simone Inzaghi lo convincesse a trasferirsi in Arabia. Terza e ultima riflessione: può darsi che la Juventus voglia rifare il Milan dello scudetto post datato se è vero che ha chiesto informazioni su Tomori e fatto un sondaggio per Kessiè da aggiungere ai due che già sono dentro lo spogliatoio di Spalletti, e cioè Locatelli e Kalulu”.