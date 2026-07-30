Theo offerto al Napoli, il retroscena di Ordine: “L’anno scorso Allegri spinse per la cessione”
Nel suo editoriale per MilanNews.it, Franco Ordine ha commentato le indiscrezioni sul futuro di Theo Hernandez, proposto anche a club italiani come Napoli e Juventus. Il terzino francese, dopo l'esperienza all'Al Hilal, sarebbe interessato a un ritorno in Europa e in particolare in Italia, dove vivono la compagna e i due figli. Una possibilità che ha attirato l'attenzione dei tifosi rossoneri, preoccupati dall'ipotesi di rivederlo in Serie A con un'altra maglia.
Ordine analizza il futuro di Theo e svela un retroscena
Il giornalista ha espresso alcune considerazioni sulla situazione del francese: "Dai giornali abbiamo appreso della volontà di Theo Hernandez di tornare a casa, o meglio in Europa, meglio ancora in Italia dove vivono la sua compagna e i suoi due figli, perché - come va di moda dire oggi - “gli è venuta noia a Ryad”. Molti milanisti hanno letto dell’offerta a Juve e Napoli e si sono preoccupati. Prima riflessione: il Theo Hernandez visto al Mondiale ha perso il posto da titolare dopo le prime sfide del girone e non è più rientrato fino alla semifinale”.
Ordine ha poi aggiunto: "Seconda: a Napoli è complicato piazzarsi visto che l’allenatore, Max Allegri, è lo stesso che l’anno scorso di questi tempi ha fatto un tifo disperato perché Simone Inzaghi lo convincesse a trasferirsi in Arabia. Terza e ultima riflessione: può darsi che la Juventus voglia rifare il Milan dello scudetto post datato se è vero che ha chiesto informazioni su Tomori e fatto un sondaggio per Kessiè da aggiungere ai due che già sono dentro lo spogliatoio di Spalletti, e cioè Locatelli e Kalulu”.
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