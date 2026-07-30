Lanna: "Allegri perfetto per il Napoli! In certe piazze non si possono fare scommesse..."

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Marco Lanna, ex calciatore, parla di Massimiliano Allegri, approvando la scelta del Napoli. Focus anche sulla Nazionale e su Roberto Mancini.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Marco Lanna, ex calciatore della Sampdoria: "Mancini è la persona giusta per la Nazionale, l'ha dimostrato, ha anche chiesto scusa. Ha vinto un Europeo, certo ha mancato la qualificazione al Mondiale, ma è un problema strutturale. È un allenatore che lavora molto con i giovani.

Cosa mi aspetto da Mancini? Il Mondiale ha dimostrato che i trofei li vinci giocando a calcio, o almeno provandoci. Non puoi solo difenderti. Devi trovare un modo per poter proporre un gioco propositivo, senza fare quel possesso palla inutile. Roberto nella sua esperienza credo che abbia fatto tornare la gente a vedere la Nazionale. Luca Vialli avrebbe potuto ricoprire un ruolo in questa Nazionale? È stata una perdita importante per tutti noi, non solo gli amici. Una parte del merito della vittoria dell'Europeo va data anche a Vialli. Quando parlava, lo ascoltavi. Non diceva mai cose banali. Mi manca tanto, ho fatto gli ultimi anni, anche quando ero presidente della Sampdoria è stato un grandissimo supporto. L'ho sentito una-due volte a settimana per scambiarsi le idee. A me manca tantissimo, ma è rimasto nei cuori di tutti gli italiani. È stato trasversale, non divideva mai.

Insigne alla Sampdoria? L'anno scorso al Pescara ha fatto vedere che avrebbe potuto dare ancora tanto. Non lo conosco personalmente, però può essere una guida per tutto il gruppo. Ha carisma, ha credibilità importante, spero che sarà un acquisto centrato.

Allegri cosa può dare a questo Napoli? Ha allenato ad altissimi livelli, una piazza come Napoli ha bisogno di una caratura alla Conte. In certe piazze non si possono fare scommesse. Allegri sa cosa significa vincere. È sicuramente perfetto per questo club"