L'esperto di Bundesliga: "La gara d'andata è stata la migliore dell'Union in questa stagione"

L'Union Berlino giocherà soltanto per l'onore, non si chiede altro a questa squadra. Perché vincere con Napoli e Braga gli permetterebbe di sperare nell'Europa League. Ma in questo momento l'unico obiettivo è evitare che possa esserci una goleada al "Maradona". Viene da 12 sconfitte consecutive, ed è un brutto record negativo, perché se arriva a 13 rischia seriamente di essere recordman assoluta in negativo ed ovviamente i tifosi non se lo augurano. In Germania ormai sono considerate un po' lo zimbello, ma la gara di andata col Napoli è stata forse la migliore partita della stagione. In Europa ai ragazzi si chiede soprattutto di salvare la faccia.

Sabato scorso doveva essere per tedeschi un po’ uno spartiacque della stagione, magari per una ripresa, ed invece hanno perso in casa 3-0 e questo ha ulteriormente abbattuto tutto l’ambiente. Tra i titolari a Napoli dovrebbe esserci Bonucci, che da quando è arrivato in Germania l’Union ha soltanto perso. Leonardo ha anche fatto qualche buona prestazione, è stato uno dei pochi a salvarsi anche se anche lui è stato protagonista di alcuni scivoloni troppo negativi per il suo livello. Forse anche la squadra ha influito sul suo rendimento, perché è tutto l’organico che sta giocando male e rischia di trascinarlo a picco. Fischer, in questo momento, gode della stima e del sostegno del pubblico nonostante sia un allenatore che perde sempre. Evidentemente è molto bravo nella comunicazione, altrimenti non si spiega come riceva tutto questo sostegno dalla tifoseria berlinese”.