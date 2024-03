L'ex azzurro Marangon: "Il Barça non è imbattibile. Ha 2 cose in comune col Napoli, vi spiego..."

Luciano Marangon, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Luciano Marangon, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Barcellona è in una fase di ricostruzione dopo aver vinto lo scorso anno la Liga, ma resta una squadra forte che è terza in un campionato che sembra dominato dal Real Madrid. Quest’anno ho visto diverse volte il Barcellona: se sta bene e indovina la partita è difficile da superare, però non è continuo.

Il Barça assomiglia al Napoli, nel senso che ha le stesse problematiche degli azzurri, con una debolezza in difesa e alcune difficoltà dopo aver vinto il titolo. Di certo il Napoli ha cambiato meno del Barcellona, anche se ha avuto tre allenatori e questo porta disorientamento ai calciatori. Da ex giocatore tanti cambiamenti ammetto che non fanno bene, si creano problemi. Nelle ultime gare però mi sembra di poter dire che il gioco sta migliorando ed anche i risultati sono confortanti.

Domani sera a Barcellona secondo me serve un Napoli con una mentalità vincente, deve giocare con coraggio, senza scendere in campo pensando a come non perdere o facendo calcoli. Una squadra come il Napoli deve affrontare senza paura un ottavo di finale di Champions, provando ad imporre il proprio modo di giocare e non speculando sull’avversario”