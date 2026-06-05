L'ex Bellucci racconta: "Napoli è incredibile! Ho visto giocatori paralizzati al San Paolo..."

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L'ex calciatore Claudio Bellucci ricorda i tempi con la maglia del Napoli: dall'ambiente ed i tifosi all'aneddoto su Diego Armando Maradona

L'ex calciatore Claudio Bellucci, oggi allenatore, ai microfoni di DoppioPasso Podcast ha raccontato gli anni in cui ha giocato al Napoli: "Ricordo che i tifosi della Sampdoria ci rimasero un po' male. Non è che non fosse una mia scelta, ma non era più quell'ambiente idilliaco che si era formato, l'anno dopo la Samp retrocesse. E poi ci fu la scelta di Napoli: giocare nel Napoli è stato qualcosa di una grandezza incredibile... mi sono sentito arrivato quando sono entrato per la prima volta al San Paolo, con 60mila tifosi.

È una cosa incredibile, una soddisfazione incredibile, ogni giocatore aveva il suo coro. E se sei un po' sfacciato riesci a giocare, perché ho visto giocatori al San Paolo paralizzati. Poi in un fine corsa di Ferlaino anche lì ci sono stati un po' di problemi. Però era un ambiente incredibile. Ci allenavamo ancora a Soccavo, c'era ancora quel profumo di Maradona... io pensavo: 'C*zzo, qua si è allenato Maradona'. Sono stato l'ultimo ad avere la 10 al Napoli, poi mi chiamò Ferlaino e con il ds mi hanno messo al corrente che Maradona non stava bene in quel periodo. Per me era uan grandissima forma di rispetto che mi avessero chiamato per dirlo".