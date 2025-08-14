L'ex Gautieri: "Mi aspetto un altro attaccante per completare il reparto"

L'ex azzurro Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni sul caso Lookman ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Lookman? L'Atalanta sta gestendo la situazione nel migliore dei modi, è un patrimonio della Dea e la società deve fare i propri interessi. Bisogna capire chi consiglia il giocatore a comportarsi in questo modo e a mio avviso non sta facendo bella figura perché è sotto contratto e deve rispettare la piazza e i suoi tifosi. E' diventato il campione che è grazie a Bergamo e dovrebbe essere riconoscente".

Alla fine andrà all’Inter?

"L'Atalanta è una società forte e abile a fare cassa. Lookman andrà all'Inter se l'Atalanta verrà soddisfatta".

Cosa si aspetta dall’Inter sul mercato?

"Oltre ad un calciatore forte come Lookman penso stia cercando altri innesti come ad esempio un centrocampista che possa fare le due fasi nel modo giusto e un attaccante che possa fare la differenza insieme a Lautaro. E magari servirebbe anche un difensore".

A Napoli Conte ha dichiarato che la squadra è in costruzione…

"Probabilmente la squadra non è ancora al top in base alle richieste dell'allenatore. Mi aspetto che arrivi un attaccante che possa completare il reparto offensivo insieme a Lukaku e Lucca. Penso che poi il Napoli andrà su un centrocampista".

E il Milan?

"Igli Tare è un dirigente di primo livello. Forte. E così il Milan è andato su un allenatore di grande livello come Allegri. Sul mercato ci si aspetta qualcosa, ma si sa che i famosi botti arrivano a fine calciomercato. Penso che i rossoneri andranno ancora su calciatori importanti".