L'ex prep. atletico azzurro: "Lukaku al top? Ci siamo quasi. Il problema è un altro"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il prof. Eugenio Albarella, già preparatore atletico di Udinese, Napoli, Juventus e nazionale giapponese. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quanto tempo crede che servirà ancora a Lukaku per tornare al massimo della forma? “Penso che ci siamo quasi, perché le tempistiche ed il minutaggio è più che sufficiente per essere al top. Tuttavia, al di là della condizione fisica, nel calcio le prestazioni dipendono da molteplici fattori, tra cui l'aspetto tecnico-tattico. Al momento, Lukaku sembra non riuscire a esprimere al meglio le sue potenzialità nel contesto di gioco del Napoli. Ciò dipende sia dalle sue caratteristiche personali sia dal sistema di gioco della squadra, che non sembra adatto a valorizzarlo. Questa situazione condiziona inevitabilmente la sua prestazione complessiva. Se Kvaratskhelia e Politano si trovano a 25-30 metri da Lukaku, diventa difficile per lui dare il proprio contributo. Conte, ad esempio, ai tempi dell’Inter aveva cercato di risolvere situazioni simili inserendo Lautaro vicino a Lukaku. Tuttavia, quel giocatore nel Napoli è McTominay. È fondamentale che l’allenatore adatti il sistema di gioco alle caratteristiche dei suoi giocatori, soprattutto in presenza di problemi come l’infortunio di Kvaratskhelia.”

Sull'infortunio di Kvara: “Basandomi sulla diagnosi del Napoli, due o tre settimane dovrebbero essere sufficienti per il recupero. Tuttavia, dopo il rientro, sarà necessario lavorare sulla condizione atletica. Durante queste settimane di stop, lo staff si occuperà sicuramente di mantenere il tono muscolare e gli aspetti aerobici attraverso esercizi specifici.” Quindi, anche se non corre, lavorerà comunque per conservare la condizione fisica? “Esattamente. Anche durante la fase di terapia si svolgono lavori di compensazione per preservare gli aspetti muscolari e aerobici.”