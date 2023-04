L’idea di Improta: “Juve-Napoli? Fosse stata da scudetto il gol di Di Maria non sarebbe stato annullato”

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: “Se il Napoli ha vinto lo scudetto è perchè alcuni giocatori hanno accettato di giocare di meno rispetto agli altri. All’inizio dell’anno, quando dovevano dare la fascia di capitano dissi ‘il capitano c’è ed è Spalletti’. Sono stato anche io capitano.

Di Lorenzo, per caratteristiche caratteriali, è l’ideale. E’ un ragazzo serio ed è stimato dallo spogliatoio. Io, quando giocavo a Napoli, non avvertivo le tensioni e le pressioni, ma io ero uno freddo quando scendevo in campo. Insigne ha fatto una scelta che non so da chi sia dipesa, ma da napoletano sarà dispiaciutissimo di non esserci. I napoletani veraci hanno Napoli dentro e guai a chi gliela tocca.

Aureliano? Lo ritengo un ottimo arbitro ed è strano che non abbia segnalato il fallo di Gatti su Kvaratskhelia. L’ho sempre visto arbitrare in maniera decisa, mi ha stupito domenica. Se fosse stata una gara scudetto tra Juventus e Napoli il VAR non avrebbe chiamato Fabbri per annullare il goal di Di Maria”.