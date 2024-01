L’interista Palmeri: “Da tempo non si vedeva un Napoli così. Ottima partita, non solo difensiva”

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, in collegamento da Riyadh ha parlato di Napoli-Inter

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, in collegamento da Riyadh ha parlato di Napoli-Inter: "Finale difficilissima, Inzaghi in conferenza ha detto che era una situazione strana, poco tempo per preparare una finale. Il Napoli ha fatto un'ottima partita, non solo difensiva. Ha pareggiato il livello d'intensità dell'Inter, da tempo non si vedeva un Napoli così. L'Inter però ha un Lautaro che fa la differenza. Polemiche? Dalla tribuna stampa Napoli hanno accusato Rapuano di aver cambiato metro di giudizio, mancava un secondo giallo a Calhanoglu. De Laurentiis in conferenza non ha voluto parlare di arbitri”.