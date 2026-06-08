Podcast L'Under 17 e la Nazionale di Baldini, Di Marzio: "Si riparta da questi insegnamenti"

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Gianluca Di Marzio, nel corso di Caffè Di Marzio, il podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha commentato con entusiasmo il successo dell'Italia Under 17

"Vedere una maglia azzurra alzare al cielo un trofeo europeo è sempre qualcosa di speciale". Gianluca Di Marzio, nel corso di Caffè Di Marzio, il podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha commentato con entusiasmo il successo dell'Italia Under 17 agli Europei.

"Mi ha emozionato vedere questi ragazzi lottare e conquistare un risultato così importante. È la dimostrazione che il calcio italiano è vivo e che il lavoro svolto negli ultimi anni a livello giovanile dalle Nazionali sta producendo risultati concreti. Quello conquistato dall'Under 17 è il secondo titolo europeo negli ultimi tre anni", ha spiegato il giornalista.

Di Marzio ha poi sottolineato come l'Italia continui a ottenere successi nelle categorie giovanili, pur incontrando difficoltà nel passaggio verso il calcio dei grandi: "Gli esperti del settore evidenziano da tempo come le nostre selezioni giovanili riescano a vincere con continuità, valorizzando talenti importanti. Il vero problema arriva dopo, quando questi ragazzi faticano a trovare spazio e continuità ai livelli superiori, a differenza di quanto accade in altre nazioni".

Un passaggio è stato dedicato anche a Silvio Baldini, protagonista del recente percorso azzurro: "Ha portato una mentalità nuova, entusiasmo, coraggio e freschezza. Le sue scelte hanno fatto discutere, ma hanno dato energia all'ambiente. Naturalmente non può essere questa l'unica soluzione ai problemi del nostro calcio, ma rappresenta un segnale importante per ripartire dalle fondamenta".

Infine, Di Marzio si è soffermato sul futuro della Nazionale maggiore: "Non sarà Baldini a guidare l'Italia, ma Roberto Mancini. Il suo ritorno sembra ormai una formalità. Toccherà a lui raccogliere il testimone e aprire un nuovo ciclo, un'ipotesi che era già stata presa in considerazione in passato e che ora potrebbe concretizzarsi definitivamente".