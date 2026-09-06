Lautaro-Rafa Marin, Calvarese promuove Sozza: “Non c’erano gli estremi per il secondo giallo”

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Gianpaolo Calvarese analizza il contatto tra Lautaro Martinez e Rafa Marin in Inter-Napoli e giudica corretta la decisione dell’arbitro Sozza.

Il contatto tra Lautaro Martinez e Rafa Marin è uno degli episodi arbitrali più discussi dopo Inter-Napoli. L’attaccante dell’Inter, già ammonito, è entrato in contatto con il difensore azzurro nel corso della ripresa, ma l’arbitro Sozza ha scelto di lasciar proseguire il gioco senza estrarre il secondo cartellino giallo. Una decisione analizzata dall’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul proprio profilo Instagram, che ha giudicato corretta la valutazione del direttore di gara: "Inter-Napoli, risultato sull’1-2. Lautaro Martinez, già ammonito, va a contatto con Rafa Marin. L’arbitro Sozza non estrae il secondo cartellino giallo. Lautaro prova a guadagnare spazio, andando ad occupare quello di Rafa Marin. È vero, lo fa con vigoria e in maniera molto energica, ma a mio giudizio resta nei limiti consentiti dal regolamento".

Calvarese: “Non c’erano gli estremi per il secondo giallo”

Calvarese ha poi chiarito il motivo per cui, a suo giudizio, non ci fossero i presupposti per l’espulsione di Lautaro: "Per questo, secondo me, non c’erano gli estremi per il secondo cartellino giallo e quindi per l’espulsione". Secondo l’ex arbitro, dunque, Sozza ha preso la decisione corretta: il capitano nerazzurro ha utilizzato il fisico in maniera energica, ma senza commettere un’infrazione punibile ai danni di Rafa Marin.