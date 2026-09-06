Inter-Napoli, Alvino: "Il responsabile della sconfitta è Massimiliano Allegri"

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Il Napoli perde contro l'Inter tra le polemiche per le scelte di Allegri: l'opinione di Carlo Alvino

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha commentato la sconfitta del Napoli a Milano puntando il dito contro l'allenatore azzurro. Secondo lo speaker radiofonico, la responsabilità è del tecnico toscano e della sua gestione della gara. Ecco il commento:

"Mi dispiace dirlo, ma questa sconfitta ha un nome e cognome: Massimiliano Allegri. Il Napoli ha pagato caro le scelte di Massimiliano Allegri. Il cambio di sistema di gioco, alcuni calciatori entrati e ancora non in forma hanno spianato la strada alla squadra di Chivu. Poi è chiaro che se Anguissa o Neres fanno gol, la partita cambia. Ma non possiamo non attribuire all'allenatore la responsabilità della sconfitta. Thuram il gol lo fa, Anguissa no. Le sostituizioni hanno influito alla sconfitta".