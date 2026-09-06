Condò a Sky: "Rrahmani a terra, ma il nuovo metodo fa segnare l'Inter"

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L'opinionista di Sky Sport si complimenta con l'operato di Orsato e della sua nuova linea molto più permissiva con pochissimi fischi e molto più gioco.

Paolo Condò, grande firma del giornalismo sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita tra Inter e Napoli che ha visto i nerazzurri rimontare 3-2 la squadra di Max Allegri. Ecco le sue parole:

"Orsato regista di questa splendida partita. L'inter ha avuto diverse situazioni in area di rigore del Napoli, ma la direttiva ed il metro arbitrale è stato chiaro. Sul 2-2 l'anno scorso sarebbe stato fermato il gioco. Il difensore non era stato toccato mentre quest'anno si è andato avanti grazie a questo nuovo metodo e l'Inter ha trovato il gol del pari".