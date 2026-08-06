"Lavoro bene, spero di tornare presto", ma Beukema anche oggi non s'è visto in campo

vedi letture

Ultime notizie Beukema, non si vede in campo ma oggi ha parlato del suo ritorno

Non sembra ancora vicino il ritorno in gruppo di Sam Beukema, indicato come molto probabile a fine ritiro di Castel di Sangro. Il difensore del Napoli in realtà non s'è ancora visto in campo, se non sporadicamente per un po' di corsa ai lati del campo. Anche quest'oggi, nella seduta sul lavoro atletico in cui s'è rivisto anche Neres e subito De Bruyne, il difensore non s'è visto in campo.

Beukema, le parole sul rientro in gruppo

Intervistato da Kiss Kiss Napoli, il difensore azzurro ha parlato anche del ritorno: "Sto lavorando bene, anche in palestra e sul campo. Un po' stanco ci sta, questo periodo serve proprio per prepararci bene alla stagione lunga e importante che ci aspetta. Mi sento bene, si vede che stiamo facendo gli step giusti. Speriamo di poter tornare presto con il gruppo e in campo", ha dichiarato il centrale, che ha poi ammesso: "Mi manca tantissimo giocare. Avevo altre aspettative dall'anno scorso, però so che posso dare ancora tantissimo al Napoli, al club e alla gente. Non vedo l'ora di tornare in campo e farmi vedere da tutti".