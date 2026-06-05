Lega Serie A, De Siervo: "Incertezza campionato fattore positivo. E' stata stagione di grandi numeri"

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Luigi De Siervo al Festival della Serie A: record di ascolti e presenze, bilancio positivo della stagione e focus sul miglioramento del campionato.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Festival della Serie A a Parma: "L'incertezza del campionato di Serie A è un elemento positivo, credo che metta vivacità, attenzione e curiosità, che riaccende e riattiva la passione rispetto anche a stagioni non esaltanti. Il fatto di riuscire a chiudere una stagione, chiudere in un giorno e le polemiche e ripartire come un foglio bianco, credo che sia un po' la forza del calcio. Che che il fatto di aver anticipato i calendari ai primi giorni di giugno sia un elemento di programmazione importante che aiuta tutti a programmare meglio. L'elemento del cambio non è necessariamente negativo, è un elemento che consente anche ai tifosi di ripartire cancellando una stagione meno fortunata di altre".

Che stagione è stata?

"Una stagione di grandi numeri, abbiamo superato il record di audience televisiva, questa è la cartina di tornasole più chiara così come l'aumento delle presenze negli stadi. Il campionato ha convinto fino all'ultima giornata, al netto della vittoria meritata dell'Inter tutti gli altri obiettivi sono stati aperti fino all'ultimo minuto. Questo è l'elemento per cui noi lavoriamo. Il giudizio del pubblico è positivo. Poi non mettiamo la testa sotto la sabbia, ci sono state tante polemiche e da qui partiremo per una riflessione profonda, critica, costruttiva: l'obiettivo è migliorare un prodotto che ha standard alti, l'obiettivo è mettere nelle condizioni i presidenti di costruire squadre migliori per il futuro".