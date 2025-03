Legrottaglie: "Scudetto? Punto una pizza sul Napoli di Conte"

L'ex difensore Nicola Legrottaglie, oggi dirigente sportivo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo passato e del rapporto coi suoi allenatori: "Ho perdonato tutti, anche Mazzone. Brava persona ma con me si è comportato male, mi dava sempre la colpa di tutto. A distanza di anni sono convinto che anche quell'esperienza negativa mi abbia fatto crescere.

Come allenatori ho avuto il top del top: Lippi, Capello, Allegri, Trapattoni in Nazionale. Zaccheroni mi piaceva un sacco, Delneri mi ha insegnato un calcio diverso, Ranieri mi ha fatto rinascere alla Juve. Non mi stupisce stia facendo lo stesso con la Roma". E lo Scudetto chi lo vince? Dice Legrottaglie: "L'Inter ha qualcosa in più, ma Atalanta e Napoli sono senza coppe. Punto una pizza su Conte".