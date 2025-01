Lei disse ‘mercato migliorativo’? Conte replica: “Le catene sarebbero contro-producenti. Se Kvara resta…”

vedi letture

Cosa cambierebbe rispetto alle ambizioni perdere Kvara? Lei disse mercato migliorativo. Ed anche in prospettiva. E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore del Napoli, che alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona - gara valida per la 20esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Proprio sul discorso migliorativo, oggi restare fermi su certe posizioni potrebbe essere peggiorativo. Ad inizio anno era tabula rasa, c'era un quaderno da scrivere, fogli bianchi, dopo 6 mesi si è scritto qualcosa lì sopra.

Noi dobbiamo cercare di concentrarci sul discorso calcistico, valorizzare la rosa che c'è, non possiamo incatenare più nessuno! Sarebbe controproducente, poi dovrebbe tornare da me ed io essere il suo allenatore. Se rimanesse, deve sapere bene che è una situazione che lui, il suo agente e la società non sono riusciti a risolvere. Io non c'entro più niente. Questo deve dirlo, mi voglio mettere nella parte giusta. Se dovesse restare, pensa che sia stato io a tenerlo e mi trovo un giocatore in meno. Faccio un passo indietro perché sarebbe una situazione migliore qualora dovesse restare senza trovare la quadra. Qua parliamo... le cifre sono state fatte, bisogna vedere. Lui sa che io sono fuori. Lo faccio per il bene del Napoli, ma lui deve sapere che io non c'entro niente! E se resta dovrà dare il 100% come fatto finora".