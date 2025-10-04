Lineker rivaluta Osimhen: "Gli chiedo scusa. È un giocatore davvero fantastico"

Gary Lineker, leggenda del calcio inglese e oggi commentatore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivalutato Victor Osimhen, quando in precedenza aveva espresso dubbi sul suo acquisto: "Chiedo scusa a Victor Osimhen. In passato avevo detto che a volte si perde in campo, ma non avrei dovuto parlare di queste cose. È veloce, alto, bravo di testa e molto efficace in area. Un giocatore davvero fantastico".

Victor Osimhen si è trasferito dal Napoli al Galatasaray nella scorsa finestra estiva di calciomercato al prezzo di 75 milioni di euro, diventando l'acquisto più oneroso nella storia del calcio turco. Così, alcuni opinionisti si erano detti molto scettici sull'importante investimento fatto dal club di Dursun Obzek, sostenendo che la cifra spesa non valesse il rendimento in campo del bomber nigeriano. Tra questi c'era appunto anche Gary Lineker, che però a distanza di qualche settimana ha ritrattato cambiando la sua opinione sull'ex attaccante del Napoli.