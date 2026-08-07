Video Giovane: "Un sogno essere a Napoli! Ecco la pronuncia del mio nome e il ruolo preferito"

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Giovane racconta l'emozione di vestire il Napoli e svela il suo ruolo preferito.

Nel corso dell'incontro con i tifosi in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, è intervenuto sul palco l'attaccante azzurro Giovane: "Come si pronuncia il mio nome? E' molto diverso in brasiliano dalla proniuncia italiana, giovane in Italia è un aggettivo e la pronuncia è diversa. La pronuncia corretta è Giovàne Però capisco se mi chiamano Giovane o Giò, so che è difficile per gli italiani la pronuncia".

Cosa hai provato quando sei arrivato a Napoli? "Sono un ragazzo giovane e quando è arrivata la chiamata del Napoli ero molto felice. Ne parlai con i miei genitori e col mio migliore amico e con tutti quelli che voglio bene. Essere qui e giocare con questa maglia è un sogno. Sono molto molto felice".

C'è qualche brasiliano che hanno giocato nel Napoli che hai conosciuto? "Ho conosciuto Juan Jesus, mi ha aiutato tantissimo, perché ha tanta esperienza. Non ho conosciuto Careca, perchè è più vecchio di me e non l'ho visto giocare. Però il mio papà l'ha fatto e mi ha sempre detto che era un grandissimo. Io però sono un 2003 non l'ho visto, l'ho visto soltanto attraverso i video. Quello che so di lui lo so tramite mio papà".

Cosa hai provato quando è arrivata la chiamata del Napoli? "Ricordo bene che la settimana dell'offerta quando finii di giocare una partita col Verona non sapevo se era già possibile trasferirmi: è andato tutto per il meglio, fino a quando ho firmato col club. Per me che sono venuto dal Brasile è un sogno giocare per il Napoli e giocare la Champions League, è un sogno che avevo da bambino. Ruolo preferito? Il mio ruolo forse a destra, da seconda punta, ma anche a sinistra. Ma quello che mi piace di più è giocare a destra".