Liverpool, Chiesa annuncia: “Voglio tornare a giocare in Serie A”

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Federico Chiesa ha parlato al Corriere dello Sport esprimendo la sua volontà di tornare a giocare in Serie A dopo l’esperienza al Liverpool.

Federico Chiesa, l'ex stella del calcio italiano, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport esprimendo la sua volontà di tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza in Premier League. L'ala esterna offensiva lascerà dunque il Liverpool dopo soli 2 anni e poche partite disputate anche a causa di ripetuti infortuni fisici che ne hanno impedito l'esplosione.

"Voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Voglio tornare protagonista, ma per riuscirci devo fare più di mille minuti a stagione nel mio club. Giocando così poco non vado da nessuna parte. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo Un giorno vorrei tornare alla Juventus. Amo questo club e c'ero per venire a gennaio. Non ho mai parlato di soldi con la Juve e mai lo farò. Alisson? Rimarrà al Liverpool. Como? Lavoro straordinario di Fabregas, che è un allenatore di alto livello". Chiesa è al centro di diverse offerte di calciomercato, dal Como che ha necessariamente bisogno di acquistare calciatori italiani, e anche altri club.