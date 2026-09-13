Bologna, il vice Tarozzi a DAZN: "Non possiamo creare così poco. Ma i principi di gioco s'iniziano a vedere"

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Tarozzi analizza il ko col Napoli: poca produzione offensiva e un Bologna ancora in cerca d'equilibrio.

Andrea Tarozzi, vice-allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita contro il Napoli: "La strada è lunga, dobbiamo trovare l'equilibrio che ora stiamo faticando a trovare tra i vari componenti della squadra. Siamo sulla buona strada perchè i principi si stanno facendo pian pianino vedere".

Demerito del Bologna o merito del Napoli nel secondo tempo?

"Un po di demerito lo abbiamo avuto anche noi. Siamo stati ordinati in fase difensiva, però non possiamo creare così poco perchè sennò le avversarie ci iniziano a chiudere ed è fatica".

Perchè il cambio di Piccoli?

"Ha fatto una buona partita, ma anche una fatica incredibile contro i due difensori del Napoli. Abbiamo voluto fare una prova, dobbiamo mettere via la delusione del momento, è un periodo in cui non ci va manco tanto bene".

Ha già parlato con Tedesco?

"No, ancora no, non ho avuto tempo".