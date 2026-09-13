Spinazzola sorpreso da Favasuli: "È un ragazzo giusto, mi ha impressionato"

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Spinazzola elogia Favasuli dopo Napoli-Bologna: "Mi ha veramente sorpreso, è forte".

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato ai microfono di Dazn nel post-partita contro il Bologna: "Il calcio è così. Qui c'è una piazza calorosa ed emozionale. Quando perdiamo siamo nervosi anche con i nostri familiari, sapevamo anche che in queste tre partite ci sono state cose positive".

Quanto è forte Favasuli?

"Mi ha veramente sorpreso, è forte. È un ragazzo giusto, con voglia di migliorare, simpatico e che si è messo subito a disposizione del gruppo".