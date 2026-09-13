Bologna, il vice Tarozzi a Sky : "Napoli con più qualità, noi abbiamo fatto troppo poco"

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Tarozzi riconosce la qualità del Napoli e racconta il curioso aneddoto del rigore con Allegri.

Con Domenico Tedesco squalificato, contro il Napoli si è seduto sulla panchina del Bologna il suo vice, Andrea Tarozzi. L'allenatore in seconda rossoblù ai microfoni di Sky Sport ha commentato il ko di misura per 1-0. Risultato che lascia i felsinei con un solo punto in classifica dopo quattro giornate:

L'aneddoto con Allegri, suo allenatore a Sassuolo che gli fece tirare un rigore decisivo in Supercoppa di Lega Pro

"Sono entrato, gli ho detto: mister, non ho mai battuto un rigore in vita mia. Lui mi fa: 'Sei un rigorista nato'. Ho battuto il rigore, abbiamo vinto la coppa ed è stato il primo trofeo di Allegri come allenatore".

Sulla partita

"Siamo stati ordinati ma abbiamo fatto troppo poco davanti. Poca qualità. Napoli con più qualità, partita fisica ma noi abbiamo fatto poco. A parte la delusione del momento dobbiamo guardare avanti, sapere che abbiamo perso tre partite su quattro per 1-0 ma sappiamo che abbiamo una squadra che deve fare di più".

Sui cambi per cambiare l'inerzia della partita

"Abbiamo messo un po' di qualità in più perché stavamo facendo troppo poco. Abbiamo creato qualcosa solo nel finale, qualche cross e qualche mischia però questa negatività dobbiamo togliercela perché non va bene. D'accordo la delusione, ma dobbiamo guardare avanti e sono contento perché si è vista una certa organizzazione. Dobbiamo continuare a crescere sotto questo punto di vista, il mister è bravo e intelligente e sono convinto che i principi di gioco miglioreranno ancora. Siamo sulla strada giusta".

Cosa manca a questo Bologna?

"Non abbiamo trovato l'equilibrio giusto tra qualità e intensità. Dobbiamo riuscire in qualche maniera a trovare il mix giusto. Manca poco a vincere delle partite, ma manca qualcosa ed è palese".