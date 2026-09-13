Bologna, Ferguson a Sky: "l Napoli ha giocato bene. Un punto in quattro partite non basta"

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Ferguson ammette il momento negativo del Bologna e riconosce la buona prestazione del Napoli.

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli al Maradona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione della sua squadra, che ha ottenuto soltanto un punto nelle prime quattro giornate: "Il primo tempo è andata abbastanza bene, poi nella ripresa non so perché ma eravamo troppo bassi e abbiamo perso intensità ed energia. Perdere così fa male, dopo quattro partite un solo punto non basta per una squadra come la nostra".

Che cosa vi è mancato oggi?

"Forse nel secondo tempo soprattutto ci è mancato l'ultimo passaggio, eravamo sotto pressione e non riuscivamo a giocare in avanti. Ci siamo presi pochi rischi con la palla e anche il Napoli ha giocato bene, siamo fortissimi. Per noi è un momento negativo, dobbiamo restare uniti. Ho visto una crescita. Siamo partiti male ma dobbiamo andare avanti. Sabato in casa dobbiamo fare punti".