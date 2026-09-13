Spinazzola a Sky: "Era una partita da vincere con le buone o con le cattive"
Leonardo Spinazzola, tra i migliori in campo nel successo del Napoli contro il Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'1-0 conquistato dagli azzurri al Maradona. L'esterno ha sottolineato soprattutto l'importanza di tornare alla vittoria: "Era una partita da vincere, con le buone o le cattive. Oltre la vittoria abbiamo fatto una bella prestazione. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, perdiamo tante palle che dovremmo gestire meglio ma abbiamo vinto ed è la cosa più importante".
Spinazzola scherza sull'assist di Favasuli a Lobotka
Nel post partita c'è stato spazio anche per un momento più leggero, legato al gol decisivo realizzato da Stanislav Lobotkasu assist di Costantino Favasuli. Alla battuta sulla necessità per lo slovacco di offrire da bere al giovane compagno per il passaggio vincente, Spinazzola ha risposto: "A ottobre, quando torniamo dalla nazionale".
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