Di Lorenzo a Dazn: “Juve-Napoli speciale, vogliamo sistemare la classifica! Sogno di vincere altri trofei”

Il capitano azzurro ha parlato alla vigilia della trasferta contro la Juventus, soffermandosi sul rapporto con Spalletti, sul momento della squadra.

Giovanni Di Lorenzo si prepara a vivere un'altra sfida speciale contro la Juventus. Il capitano del Napoli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn alla vigilia del match dell'Allianz Stadium, in programma domani alle 20:45. Una partita dal significato particolare, nella quale gli azzurri sono chiamati a conquistare un risultato importante per recuperare terreno in classifica: “Sarà una partita molto importante, molto tirata. Sappiamo quello che rappresenta questa sfida per Napoli e per noi. Ci stiamo preparando al meglio per cercare di fare una grande partita e un grande risultato”. Tra gli argomenti affrontati anche il ritorno da avversario di Luciano Spalletti, oggi sulla panchina bianconera: “Sarà bello rincontrare il mister, ho un rapporto importante con lui. Ci ha dato tanto nei due anni in cui è stato allenatore del Napoli. Ricordo sempre con grande piacere i due anni sotto la sua guida”. Il difensore ha poi analizzato il momento della squadra e i margini di miglioramento: “È vero che nell'ultima partita siamo riusciti a fare molti gol, ma anche nelle altre partite abbiamo creato. Magari siamo mancati nell'ultimo passaggio, nella finalizzazione, ma cercheremo di migliorare nelle partite che ci aspettano perché dobbiamo recuperare terreno in classifica”. Sulle difficoltà difensive, invece, ha aggiunto: “In fase difensiva abbiamo subito un po' di gol, stiamo lavorando col mister e con lo staff per cercare di limare questi dettagli che sono importanti durante le partite”.

Di Lorenzo tra record, fascia da capitano e sogno di nuovi trofei

Nel corso dell'intervista, Di Lorenzo ha parlato anche dell'inserimento dei nuovi acquisti e dell'importanza dello spogliatoio azzurro: “Il messaggio è quello di accoglierli bene nel gruppo. Questo è un gruppo sano con valori importanti. Per i nuovi arrivati non penso sia difficile entrare nel nostro spogliatoio. Abbiamo un po' di giocatori italiani, questo sicuramente aiuta i ragazzi che vengono dall'estero. Spendiamo molto tempo per farli sentire a loro agio”. Spazio anche ai traguardi personali, dopo aver raggiunto importanti record di presenze con la maglia del Napoli, entrando nella top 10 dei calciatori più presenti nella storia del club e raggiungendo Ciro Ferrara in campionato: “Lo saluto, mi fa piacere aver fatto tutte queste presenze. Spero di farne tante. Ho raggiunto anche Koulibaly nelle presenze in tutte le competizioni, è un altro compagno a cui sono affezionato e lo saluto con grande affetto”. Nessun obiettivo numerico, però, per il futuro: “Non ho un obiettivo di presenze, sinceramente. Già non mi aspettavo di farne così tante dal momento in cui sono arrivato. È l'ottava stagione qui, è sempre un piacere indossare questa maglia. Spero di riuscire a fare ancora tante presenze”. Il capitano ha infine raccontato il significato della fascia e le ambizioni per le prossime stagioni: “Non avrei mai immaginato di diventare il capitano, è una grande responsabilità. Qui la fascia l'ha portata Maradona, è una bella responsabilità. Cerco di meritarmela ogni giorno e di onorare al meglio quello che è il nostro spogliatoio”. E sul sogno ancora da realizzare ha concluso: “In questi anni spero di riuscire a vincere qualcosa di importante e di regalare altre gioie ai tifosi. In questi anni abbiamo raggiunto risultati importanti, abbiamo visto cosa vuol dire vincere qui. Spero nell'immediato futuro di portare a casa altri trofei”.