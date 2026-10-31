Nuova filosofia di gioco? Allegri smentisce: “Non c’è, presi troppi gol e bisogna gestire meglio”

Alla vigilia di Juve-Napoli, il tecnico azzurro ha analizzato i progressi della squadra dopo il 4-1 di Monza, indicando gli aspetti ancora da migliorare.

Il successo per 4-1 contro il Monza ha dato al Napoli una spinta importante, ma per Massimiliano Allegri ci sono ancora diversi aspetti da sistemare. Alla vigilia della trasferta contro la Juventus, in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium e valida per la decima giornata di Serie A, l'allenatore azzurro ha fatto il punto sul percorso della squadra, escludendo l'introduzione di una nuova filosofia di gioco. L'attenzione resta concentrata soprattutto sull'equilibrio e sulla capacità di gestire meglio le diverse fasi della partita, dopo aver concesso troppo agli avversari nelle ultime uscite.

Allegri: “La gestione della palla va fatta meglio”

Nel corso della conferenza stampa a Castel Volturno, al tecnico è stato chiesto se i progressi mostrati contro il Monza siano il segnale di una nuova impostazione tattica o di una diversa filosofia di gioco. Allegri ha escluso questa possibilità, sottolineando piuttosto la necessità di correggere alcuni difetti emersi nelle ultime partite, soprattutto nella gestione del possesso e nell'organizzazione senza palla. Queste le sue parole: “Non c'è una nuova filosofia, nelle ultime 4 partite abbiamo segnato diversi gol, ma non scordiamoci che abbiamo concesso parecchio, alcune situazioni di partita vanno migliorare, in fase di possesso e non possesso. Bisogna occupare meglio tutto il campo, secondo me, la gestione della palla va fatta meglio, con maggiore lucidità nel capire quando rallentare ed accelerare, le fasi sono due, quando hai palla e quando non ce l'hai”.