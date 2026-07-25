Di Lorenzo su De Bruyne: “Il tecnico decide come si gioca! Gruppo mai si permette…”
Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa da Dimaro in vista della stagione appena iniziata. Il capitano del Napoli, tra i vari temi, ha parlato anche della proposta offensiva, rispondendo alle domande della stampa sulle dichiarazioni passate di Kevin De Bruyne contro il gioco di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni.
Come avevi accolto le parole di De Bruyne in nazionale ed il caso Lukaku di fine stagione, come li riaccoglierai?
"Mi allineo al direttore, è l'allenatore che decide come si gioca, non dobbiamo dipendere da un calciatore, lui si è messo a disposizione del gruppo e del mister fino a quando è stato disponibile. Ha fatto bene, poi è rientrato negli ultimi mesi, ha chiuso bene secondo me. Lukaku lo aspettiamo a braccia aperte, ha vissuto un anno particolare a livello personale, gli siamo stati vicini, non vediamo l'ora che arrivi".
Avete avuto modo di confrontarvi con Allegri anche con un gioco più propositivo? L'anno scorso un gioco più rinunciatario vi ha penalizzato soprattutto in Champions.
"Sinceramente no, i calciatori devono fare i giocatori. Gli allenatori danno le direttive, mai mi permetterei di dire come giocare, a propogli qualcosa. Il gruppo è a disposizione del mister, ma deve esserci fiducia anche da parte vostra".
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