Lucarelli su Lucca: "Da Udine a Napoli non è una passeggiata, avrebbe avuto bisogno di tempo"

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"Serve trovare continuità di realizzazione, ci vuole sempre un po' di pazienza. Non è facile".

Cristiano Lucarelli, ex attaccante di Livorno, Parma, Napoli e Torino, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, parlando della decisione di far giocare 4 gare alle 12 di domenica: "La situazione è stata gestita in maniera non professionale, l'ipotesi doveva essere già presa in considerazione quando è stato stilato il calendario. Tra l'altro io sono contro all'asimmetria, non ci sta e non ha senso. Quando si fanno le cose senza preparare eventuali contrattempi ci si trova in difficoltà a gestire situazioni di emergenza".

Che succede a Hojlund? Non segna da 8 partite.

"Non la vive bene un attaccante, ma nell'arco di una carriera può capitare e ovviamente un periodo di appannamento non può e non deve far perdere la fiducia al giocatore e all'ambiente. Il Napoli ha avuto una stagione molto complicata dal punto di vista degli infortuni, è chiaro che tutti ne soffrono. Rientra nella logica delle cose".

Cosa è successo a Lucca?

"Non è una passeggiata di salute passare da Udine a Napoli, avrebbe avuto bisogno di tempo. A Napoli si vive il calcio in maniera totalmente diversa, è giovane, a volte i centravanti maturano a 26-27 anni. Serve trovare continuità di realizzazione, ci vuole sempre un po' di pazienza. Non è facile".