Insigne resta al Pescara anche in C? il ds Foggia: "La nostra porta è aperta"

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Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Foggia ha tracciato la linea del club abruzzese sul futuro dell'ex azzurro.

La retrocessione in Serie C del Pescara non chiude necessariamente la storia dell'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne con il club abruzzese. Il direttore sportivo Pasquale Foggia lascia aperta la porta a una permanenza dell'attaccante napoletano, lasciando la decisione sul giocatore stesso.

Foggia apre alla permanenza di Insigne

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Foggia ha tracciato la linea del club abruzzese sul futuro dell'ex azzurro: "Io credo che queste siano scelte personali, ma la nostra porta è aperta e sarà Lorenzo a decidere se vorrà restare o meno".

"Sul rigore di Padova, ma su Lorenzo non c'è da discutere"

Foggia ha anche preso le difese di Flavio Russo, finito nel mirino della critica dopo il rigore fallito nel match contro il Padova che ha portato il Delfino ad un passo dalla retrocessione: "Lui ha dimostrato nel suo percorso il calciatore che è. Dispiace perché adesso a tutti viene in mente il rigore di Padova, ma su Lorenzo non c'è da discutere".